2 Konya'daki fabrika yangını söndürüldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde bisküvi fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 12 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ereğli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bisküvi fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına 32 itfaiye aracı ve 2 helikopter ile müdahale edildi.

Fabrikanın ön kısmında başlayan yangın kısa sürede diğer bölümlere de sıçradı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karaman Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 12 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Fabrikada yağ ve şekerlerin bulunduğu bölümde ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yangınla ilgili, "Ereğli ilçemizde bisküvi fabrikasında çıkan yangını 65 itfaiyecimiz ve 32 itfaiye aracımızla müdahale ederek kontrol altına aldık. Çok şükür can kaybı yok. Geçmiş olsun. Allah afetten korusun." paylaşımında bulundu.

Yangın çıkan bisküvi fabrikasının, Irak uyruklu bir iş adamına ait olduğu ve 20 bin metrekarelik kapalı alanda 2017 yılında faaliyete geçtiği öğrenildi.