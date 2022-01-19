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2 köpeğin öldürüldüğü olayla ilgili açıklama - Son Dakika

2 köpeğin öldürüldüğü olayla ilgili açıklama

19.01.2022 19:30
2 köpeğin öldürüldüğü olayla ilgili açıklama

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Bodrum ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan 10'dan fazla koyunun telef olduğu ve 2 köpeğin koyunların sahibi tarafından silahla vurularak öldürüldüğü olayla ilgili yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Bodrum ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan 10'dan fazla koyunun telef olduğu ve 2 köpeğin koyunların sahibi tarafından silahla vurularak öldürüldüğü olayla ilgili yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.

Yalıkavak Mahallesi'nde dün bahçedeki ağılında çok sayıda koyunu bulunan E.G. isimli vatandaş, bugün ağıla geldiğinde 10'dan fazla koyununu parçalanmış halde buldu. Telef olan koyunlarını görünce çılgına dönen E.G., bölgede bulunan 2 köpeği fark etti. E.G., tüfekle defalarca ateş ederek 2 köpeği öldürdü.

İhbar üzerine Bodrum Belediyesi ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Şahsın silahına el konulup ifadesi alındı. Köpeklerin cansız bedenleri ise Bodrum Belediyesi görevlileri tarafından alınıp barınağa götürüldü. Köpeklerin koyunlara saldıran hayvanlar olup olmadığı bilinmezken, otopsiye götürülebileceği ifade edildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde 10'dan fazla koyununu telef ve yaralı olmuş vaziyette bulan çoban, öfke ile bölgede gördüğü 2 köpeği kafasından tüfekle vurarak öldürdüğü haberi bizleri derinden üzdü. Hem koyunların telef olmasından hem de 2 sahipsiz köpeğin öldürülmesinden duyduğumuz üzüntüyü bildirmek isterim. Buradan yetiştiricimize geçmiş olsun diyorum. Sahipsiz hayvanların rehabilitasyon ve kayıt işlemlerinin yerel yönetimlerin uhdesinde olduğunu ifade ederek, sahipsiz hayvanlara yönelik saldırı ve şiddet karşısında ihbarların DKMP ile İl/İlçe Müdürlüklerimiz tarafından değerlendirildiğini ifade etmek isterim. Yaşanan bu üzücü olayla ilgili Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlümüz yetkilileri olay yerine intikal ederek gerekli incelemeleri yapmıştır. Buna göre 9 baş koyun parçalanarak telef olmuş, 20'ye yakın yaralı ve ağır yaralı hayvanın olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili yasal süreç başlatılmıştır" denildi. - MUĞLA

2 köpeğin öldürüldüğü olayla ilgili açıklama
2 köpeğin öldürüldüğü olayla ilgili açıklama

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Barış Saylak, Bodrum, Tarım, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 köpeğin öldürüldüğü olayla ilgili açıklama - Son Dakika


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