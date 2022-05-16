2 köyü hastanelik eden zehirlenme olayının nedeni belli oldu - Son Dakika
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2 köyü hastanelik eden zehirlenme olayının nedeni belli oldu

16.05.2022 15:17
2 köyü hastanelik eden zehirlenme olayının nedeni belli oldu

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı iki köyde çok sayıda kişinin zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvurduğu olay sonrası içme suyundan alınan numune sonuçlarında bakteriyolojik bulgulara rastlandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı iki köyde çok sayıda kişinin zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvurduğu olay sonrası içme suyundan alınan numune sonuçlarında bakteriyolojik bulgulara rastlandı.

İlçeye bağlı Karahasanlar ve Üçevler köyünde çok sayıda kişi geçen Ramazan bayramında ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Bu kişiler tedavilerinin ardından taburcu edilirken, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 5 köyün içme suyunu karşılayan depo ile vakaların görüldüğü 2 köydeki çeşme suyundan numune alarak incelenmek üzere Halk Sağlığı Laboratuvarı'na göndermişti. Yapılan tahlillerde içme suyunun bakteriyolojik açıdan uygunsuz olduğu görüldü. Yapılan incelemede ise içme suyu ishale hattının geçtiği dere yatağındaki boruların zarar gördüğü ve içerisine dere suyunun karıştığı tespit edildi. Suyun kirliliğine yol açan Soğanlı Çayı'ndan geçen isale hattında gerekli onarımlar yapıldı. Köy sakinlerinden kontrol numunesi alınıncaya kadar şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması istendi. Kontrol numunesinin bu hafta çarşamba günü alınacağı öğrenildi.

(Yasin Erdem - İHA)

2 köyü hastanelik eden zehirlenme olayının nedeni belli oldu
2 köyü hastanelik eden zehirlenme olayının nedeni belli oldu

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İl Sağlık Müdürlüğü, Eskipazar, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 köyü hastanelik eden zehirlenme olayının nedeni belli oldu - Son Dakika


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