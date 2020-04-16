2 köyün karantinaya alındığı Adıyaman'da, hamile kadının testi pozitif çıktı - Son Dakika

2 köyün karantinaya alındığı Adıyaman'da, hamile kadının testi pozitif çıktı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, koronavirüs tespit edilen S.A.'nın çalıştığı fabrikanın kapatılıp, personelin yaşadığı Gölbaşı'ndaki 2 köyün de karantinaya alınmasının ardından ablası 7 aylık hamile Z.Ö.'nün (25) testi de pozitif çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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