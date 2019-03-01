2 Kuyumcuyu Öldüren Polis, Adliyeye Sevk Edildi (2)
45 dakika önce
KUYUMCUYA GİDİP ÇAY İÇMİŞMersin'de 26 Şubat akşamı soygun için girdiği kuyumcuda iş yeri sahibi ve çalışanını öldüren ve dün akşam saatlerinde yakalanıp bugün adliyeye sevk edilen trafik polisi V.Ç.
KUYUMCUYA GİDİP ÇAY İÇMİŞ Mersin
'de 26 Şubat akşamı soygun için girdiği kuyumcuda iş yeri sahibi ve çalışanını öldüren ve dün akşam saatlerinde yakalanıp bugün adliyeye sevk edilen trafik polisi V.Ç.'nin olayı gerçekleştirdiği gün öğle saatlerinde Üçel Kuyumculuğa gittiği anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polisin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren iş yeri sahibi Mustafa Serpin'in dükkana gelen V.Ç.'yi içeri davet edip, çay ikramında bulunduğu ve sohbet ettikleri görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:10 Kaynak: DHA
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