2. Leyla Atakan Cup: Beşiktaş: 87 - Bursa BŞB: 84 - Son Dakika

2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası'nda Beşiktaş HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediye'yi 87-84 mağlup etti. Her iki takım da turnuvayı birer galibiyet, ikişer mağlubiyetle tamamladı.

Salon: İzmit Atatürk

Hakemler: Can Mavisu xx, Samet Erdoğan xx, Ozan Gündüz xx

Beşiktaş HDI Sigorta: Ilze Jakobsone xxx 9, Ceyda Necmiye Bekar x, Cansu Köksal Özgüner x, Özge Yavaş xxx 16, Elif Bayram x, Paulina Frida Lovisa Hersler xxx 13, Mia Draşkiçeviç x, Meighan Sharee Simmons xxx 24, İlayda Güner xxx 18, Melek Uzunoğlu xx 5

Başantrenör: Bekir Erdal Erdinç

Bursa Büyükşehir Belediye: Claudia Cuic xxx 17, Gizem Uca xxx 14, İlemnur Akengin x, Merve Arı xxx 16, Duygu Özen xx 5, Gonca Karataş xx 10, İrem Sözen x 3, Saranda Daci x 2, Ferda Yıldız xx 13, Sudenur Bayrak x 2, Kathleen Doyle x 2, Tuğçe Turus x

Başantrenör: Aydın Uğuz

1. Periyot: 29-25 (Beşiktaş lehine)

Devre: 45-46 (Bursa BŞB lehine)

3. Periyot: 60-58 (lehine)

(Gönül Efe-İHA)