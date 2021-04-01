2. Lig: 24Erzincanspor 0 Çorum Belediyespor: 1

2. Lig Beyaz Grup 31. hafta karşılaşmasında 24Erzincanspor kendi evinde Çorum Belediyespor 'a 1-0 mağlup oldu.

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