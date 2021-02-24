2. Lig: Amed Sportif: 2 Zanguldak Kömürspor: 0 - Son Dakika

2. Lig: Amed Sportif: 2 Zanguldak Kömürspor: 0

24.02.2021 16:20
2. Lig: Amed Sportif: 2 Zanguldak Kömürspor: 0, System.String[]

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif, sahasında Zonguldak Kömürspor'u 2-0 mağlup etti.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif, sahasında Zonguldak Kömürspor'u 2-0 mağlup etti. Önemli bir galibiyete imza atan Amed Sportif, play-off yarışında iddialı duruma geldi.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Mehmet Ali Özer xx, Samet Özkul xx, Efe Kurtuluş xx

Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter xxx, Anıl Şahin xx, Cerem Talha Dinçer x (Mansur Çalar dk. 60 x), Serkan Yavuz xx, Erman Bulucu xx, Sinan Akaydın xxx, Bünyamin Yürür xx, Şahin Şafakoğlu xx, Oğuzhan Öztürk xx (Emrah Taysı dk. 86 '), Mehmet Sıddık İstemi ' (Yusuf Yağmur dk. 20 xx), Halil İbrahim Sönmez xxx

Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören xx, Enes Subaşı xx, Muhammet Yeşil xx, Emre Kara xx, İlker Cihan xx, Aykut Emre Yakut xx, Yılmaz Daler xx, Neşet Can Belliki xx (Tercan Gökmen dk. 74 ?), Ahmet Hakan Demirli x (Oktay Pop dk. 62 x), Atalay Yıldırım xx (Batuhan Yılmaz dk. 83 ?), Haluk Türkeri xx

Goller: Halil İbrahim Sönmez (dk. 43), Sinan Akaydın (dk. 87) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Halil İbrahim Sömez (Amed Sportif Faaliyetler), Emre Kara (Zonguldak Kömürspor) - DİYARBAKIR

2. Lig: Amed Sportif: 2 Zanguldak Kömürspor: 0
2. Lig: Amed Sportif: 2 Zanguldak Kömürspor: 0
2. Lig: Amed Sportif: 2 Zanguldak Kömürspor: 0
2. Lig: Amed Sportif: 2 Zanguldak Kömürspor: 0

Mansur Çalar, Diyarbakır, Zonguldak, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2. Lig: Amed Sportif: 2 Zanguldak Kömürspor: 0 - Son Dakika Spor


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