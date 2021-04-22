2. Lig: Amedspor: 0 Ankara Demirspor: 2 - Son Dakika

2. Lig: Amedspor: 0 Ankara Demirspor: 2

22.04.2021 17:20
2. Lig: Amedspor: 0 Ankara Demirspor: 2, System.String[]

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Ankara Demirspor'a 2-0 mağlup oldu.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Ankara Demirspor'a 2-0 mağlup oldu.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Şeref Taştan xx, Serdar Soydan xx, Abdülhamit Söyler xx

Amed Sportif Faaliyetler: Serkan İpek x, Ümit Karaal x (Anıl Şahin dk. 82 ?), Bünyamin Yürür xx, Serkan Yavuz xx, Emrah Taysı xx (Şahin Şafakoğlu dk. 84 ?), Sinan Akaydın xx, Erman Bulucu xx (Deniz Yılmaz dk. 81 ?), Zeki Korkmaz x (Mansur Çalar dk. 46 x), Halil İbrahim Sönmez x (Muhlis İstami dk. 61 x), Oğuzhan Öztürk xx, Cerem Talha Dinçer xx

Ankara Demirspor: Fatih Gülmez xx, Kamil İçer xx, Hasan Küçcük xx (Ayberk Altan dk. 80 ?), Ahmet Sivri xx (Mustafa Fattahoğlu dk. 82 ?), Serdar Eylik xx (Harun Aydın dk. 63 x), Hakan Turan xx, İlker Avşar xxx, Ahmet Devret xxx, Taner Koç xx, Hüseyin Güngör xx, Hasan Kaya xxx

Goller: Hasan Kaya (dk. 5 ve 43) (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan Öztürk (Amed Sportif Faaliyetler), Hasan Küçcük, Ahmet Sivri (Ankara Demirspor) - DİYARBAKIR

2. Lig: Amedspor: 0 Ankara Demirspor: 2
2. Lig: Amedspor: 0 Ankara Demirspor: 2
2. Lig: Amedspor: 0 Ankara Demirspor: 2

Ankara Demirspor, Serdar Soydan, Serkan İpek, Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2. Lig: Amedspor: 0 Ankara Demirspor: 2 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Torino'nun gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izlemeye gelecek Torino'nun gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izlemeye gelecek Barcelona Başkanı Laporta: Avrupa Süper Ligi zorunluluk ve proje devam ediyor Barcelona Başkanı Laporta: Avrupa Süper Ligi zorunluluk ve proje devam ediyor Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim Thodex mağdurları şirketin önüne akın etti! İtirafları vurgunun büyüklüğünü ortaya koydu Thodex mağdurları şirketin önüne akın etti! İtirafları vurgunun büyüklüğünü ortaya koydu 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Gol düellosunda kazanan Alanya oldu, Salih Uçan 3 asistle maça damga vurdu Gol düellosunda kazanan Alanya oldu, Salih Uçan 3 asistle maça damga vurdu         
18:14
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı         
17:48
Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti         
17:21
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil         
16:58
Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu, "Alo ben Emre ağabeyin" çağrısını önemsemeyip, Fatih Terim için Galatasaray'a imza attı         
16:41
Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor         
16:26
Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler         
15:48
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum         
15:30
İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler         
14:43
Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü         
13:08
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş         
12:19
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu         
11:00
3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler         
10:42
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü         
10:29
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 18:39:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2. Lig: Amedspor: 0 Ankara Demirspor: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei