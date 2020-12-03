Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif, İnegölspor'u sahasında 3-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Metehan Alpat xx, Necmi Demir xx, Niyazi Atakan xx
Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter xx, Erman Bulucu xx, Emrah Taysı xx, Serkan Yavuz xx, Bünyamin Yürür xxx, Mansur Çalar xxx (Oğuzhan Öztürk dk. 82 ?), Zeki Korkmaz xx, Yusuf Yağmur xxx (Mesut Can dk. 77 x), Sinan Akaydın xxx, Halil İbrahim Sönmez xx (Muhlis İstemi dk. 71 x), Anıl Şahin xx (Abdullah Çetin dk. 79 ?)
İnegölspor: Gökhan Siverek x, Gökhan Kurumuş xx, Fatih Üge x (Oğuz Çetinkaya dk.46 x), Metin Yüksel xx, Emir Özsoy xx, Abdulkadir Kuzey x (Yunus Emre Duyan dk. 53 x), Erdem Seçgin x (Ali Aydemir dk. 53 xx), Caner Solmaz x (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 53 x), Bilal Yıldırım xx, Deniz Taşkesen xx, Fatih Çiplak xx
Sarı Kart: Gökhan Kurumuş (İnegölspor)
Goller: Sinan Akaydın (dk. 8 ve dk. 49), Yusuf Yağmur (dk. 46), (Amed Sportif Faaliyetler), Ali Aydemir (dk. 85 ) (İnegölspor) - DİYARBAKIR
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › 2. Lig: Amedspor: 3 İnegölspor: 1 - Son Dakika Spor