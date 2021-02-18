2. Lig Beyaz Grup: Gümüşhanespor: 2 Ankara Demirspor: 3

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor'a 3-2 mağlup oldu.

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