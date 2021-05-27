2. Lig'de play-off heyecanı

Misli.com 2. Lig Play-off Finali'nde iki köklü kulüp Kocaelispor ile Sakaryaspor yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan, Süper Lig'de oynadığı dönemlerde 4 büyük kulübün korkulu rüyası olan Kocaelispor ile müzesinde 1 Türkiye Kupası yer alan, Türk futboluna Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Tuncay Şanlı gibi birçok yıldız kazandıran Sakaryaspor, TFF 1. Lig'e çıkan son takım olmak için play-off finalinde yarın karşılaşacak. İki takım arasında oynanacak zorlu maç, saat 20.00'de D-Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

TFF 1. Lig'e yükselecek son takım yarın Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanacak final maçıyla belli olacak. Yıllarca taraftarıyla birlikte Türkiye'nin en önemli futbol şehirlerini temsil eden iki köklü camia Kocaelispor ve Sakaryaspor arasında oynanacak final nefesleri kesecek. Zorlu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakada dördüncü hakem ise Koray Gençerler olacak. - İSTANBUL