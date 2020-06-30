2. Lig'e düşen Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg'un gündeminde
TFF 2. Lig'e düşen Eskişehirspor'da oynayan Mehmet Özcan, Bundesliga ekiplerinden Freiburg'a transfer olabilir. Oyuncunun menajeri Ali Polat, Mehmet Özcan'ın yanı sıra Cemali Sertel'in de Alman takımları tarafından takip edildiğini açıkladı.
TFF 1. Lig'de küme düştüğü kesinleşen Eskişehirspor'da oynayan Mehmet Özcan'ın menajeri Ali Polat, oyuncusunun Bundesliga ekiplerinden Freiburg'a transfer olabileceğini söyledi.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Alman futbol temsilcisi Ali Polat, "Mehmet Özcan'ı geçtiğimiz sezondan beri takip ediyorum. Eskişehir'e giderek yakından da izledim. Gelecekte isminden sıklıkla bahsettirebilecek bir orta saha oyuncusu. Önümüzdeki günlerde Mehmet Özcan'nın SC Freiburg'a transferi söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.
CEMALİ SERTEL DE ALMAN TAKIMLARININ TAKİBİNDE
Polat, Eskişehir'de forma giyen bir diğer genç oyuncu Cemali Sertel'in de Alman ekiplerinin takibinde olduğunu dile getirdi. "Top kapma özelliği ve adam eksiltme özellikleri gerçekten çok iyi. Eskişehirspor'da kumaşı gerçekten çok iyi iki futbolcu var. Cemali Sertel ve Mehmet Özcan isimleri Alman takımları tarafından takip ediliyorlar" diyen menajer, "Özellikle Mehmet Özcan'ı SC Freiburg takımı istedi. Ön libero mevkiinde fazla sayıda oyuncuları olduğu için bir sonraki seneye bırakmışlardı" sözlerini açıklamasına ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:45
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