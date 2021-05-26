2. Lig'e yükselen Isparta32 Spor'a coşkulu karşılama - Son Dakika

2. Lig'e yükselen Isparta32 Spor'a coşkulu karşılama

26.05.2021 12:28
2. Lig'e yükselen Isparta32 Spor'a coşkulu karşılama, System.String[]

Misli.com 3. Lig Play-off Final maçında karşılaştığı Bursa Yıldırım Spor'u penaltı atışlarında yenerek 2. Lig'e yükselen Isparta32 Sporlu futbolcular kentte büyük coşku ile karşılandı.

Misli.com 3. Lig Play-off Final maçında karşılaştığı Bursa Yıldırım Spor'u penaltı atışlarında yenerek 2. Lig'e yükselen Isparta32 Sporlu futbolcular kentte büyük coşku ile karşılandı. Yüzlerce araç konvoyu ile şehre giren takım için stadyumda kutlama programı yapıldı.

TFF 2. Lig'e yükselen Isparta 32 Spor'un mutlu sona ulaşmasının ardından kentte büyük sevinç yaşandı. Keçiborlu ve üniversite kavşağından başlayan şampiyonluk turu şehir merkezinin ardından Atatürk Stadı'nda devam etti. Statta özel bir kutlama düzenlendi. Araç konvoyu ve kutlama programına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, ilçe belediye başkanları ve taraftarlar katıldı.

Bilgiç: "Bize inanan, bize güvenenlerle bu noktaya kadar geldik"

Stadyumu'ndaki kutlamalarda taraftara seslenen TBMM Başkan Vekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta32 Spor için yolun uzun olduğunu belirterek, bu yola 5 yıl önce çıktıklarını söyledi. Bilgiç, "Bize inanan, bize güvenenlerle bu noktaya kadar geldik. Bu süreç içerisinde bize desteğini esirgemeyen başta taraftarlarımız olmak üzere tüm valilerimize, belediye başkanlarımıza ve maddi manevi yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Hedefimiz büyük. Atakan başkanla bir hedefimiz var. İnşallah her sene atlaya atlaya Süper Lig'e gideceğiz. Bu iş siyaset üstüdür. Bu Isparta'dır. Bu takım hiçbir siyasi ve hiçbir parti ile bağlı değildir. Bu bir yürek işidir. İnşallah hep beraber daha ileriye taşıyacağız. Ancak önümüzdeki dönemde birlik ve beraberliğimiz mutlak gerekiyor. Tüm Isparta'nın Ispartaspor'a sahip çıkması gerekiyor. Bu sadece Atakan başkanımızın, benim, Uğur vekilimizin sırtında yürümez, kaybolur gider. Hedef büyük olmalı" dedi.

Başdeğirmen: "Biz Ispartaspor'la doğduk, onunla devam edeceğiz"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de takımın 2. Lig'e çıkmasına çok sevindiklerini belirterek, Isparta'nın şampiyonluğu hak ettiğini söyledi. Başdeğirmen, "Biz Ispartaspor'la doğduk, onunla devam edeceğiz. Daha ileriye gitmek için çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.

Yazgan: "Zafer inananlarındır"

Isparta32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan ise, "Zafer inananlarındır" dedi. Konuşmaların ardından stadyumda taraftarlar ile futbolcular büyük coşku yaşadı. - ISPARTA

2. Lig'e yükselen Isparta32 Spor'a coşkulu karşılama
2. Lig'e yükselen Isparta32 Spor'a coşkulu karşılama
2. Lig'e yükselen Isparta32 Spor'a coşkulu karşılama
2. Lig'e yükselen Isparta32 Spor'a coşkulu karşılama
2. Lig'e yükselen Isparta32 Spor'a coşkulu karşılama
2. Lig'e yükselen Isparta32 Spor'a coşkulu karşılama
2. Lig'e yükselen Isparta32 Spor'a coşkulu karşılama
2. Lig'e yükselen Isparta32 Spor'a coşkulu karşılama

Yıldırım, Play Off, Isparta, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2. Lig'e yükselen Isparta32 Spor'a coşkulu karşılama - Son Dakika Spor


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