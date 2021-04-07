2. Lig: Elazığspor: 1 Sakaryaspor: 6

Goller: Fırat Sefa (dk. 62) (Elazığspor), Hasan (dk. 28 ve 40), Ali Özgün (dk. 51 ve 78), Caner (dk. 71), Muhammet Reis (dk. 79) (Sakaryaspor)

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un 32. haftasında Elazığspor , sahasında Sakaryaspor 'a 6-1 mağlup oldu.

TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: "Alt liglerden üst lige kadar herkes aşı olacak"