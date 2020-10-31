Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un 8. haftasında Elazığspor, Eyüpspor'a sahasında 3-2 mağlup oldu.
Stat: Doğukent
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xx, Mert Türk xx, Gökhan Coşar xx
Elazığspor: Ahmet Doğan xx, Onur Alsu xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Murat Ceylan xx (Cihan Canpolat dk. 63 x), Kadir Bekmezci xx (Cihan Aslan dk. 90 ?), Ömer Yıldız xxx, Selim Enes Özeren xx, Cengizhan Akgün xx (Eren dk. 63 x), Tufan Kelleci xx, Kadir Taşoğlu xx, İzzet Topatar xxx (Salih dk. 84 ?)
Eyüpspor: Emrullah Şalk xx, Yasin Yener x (Taşkın dk. 46 x), Mikail Okyar xx (Murat dk. 83 ?), Sadık Baş xx (Muhammet dk. 90 ?), Muhammed Akarslan xx, Okan Baydemir x (Onur dk. 46 x), Taha Can Velioğlu xx, Artun Akçakın x (Taha dk. 46 xxx), Kemal Tokak xx, Bülent Uzun xx, Uğur Akdemir xx
Goller: Ömer (dk. 4), İzzet (dk. 45+3) (Elazığspor), Taha (dk. 54), Mikail (dk. 62), Murat (dk. 85) (Eyüpspor)
Sarı Kartlar: Cengizhan, Onur, Cihan Canpolat, Tufan, Ahmet Doğan (Elazığspor), Emrullah (Eyüpspor) - ELAZIĞ
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › 2. Lig: Elazığspor: 2 Eyüpspor: 3 - Son Dakika Spor