2. Lig: Elazığspor: 4 Bodrumspor: 3

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında TY Elazığspor, sahasında Bodrumspor'u 4-3 mağlup etti.
Stat: Gençlik Merkezi
Hakemler: Aykut Sergin xx, Murat Erölmez xx, Sinan Ertinğü xx
Elazığspor: İbrahim Akdaş xx, Kadir Bekmezci xxx, Fırat Sefa Öncü xx, Cengizhan Akgün xxx, Hebat Alan xx, Kadir Taşoğlu xx (Muhammed dk. 90 ?), Yiğitcan Erdoğan xxx, Muhammed Düzgüner xx, Hasan Ekici xx (Selim Enes dk. 90 ?), Görkem Yağcı x (Cihan Aslan dk. 79 ?), Eren Çinkılınç xx
Bodrumspor: Yakup Mert Çakır xx, Emre Can Coşkun xx (Muhammet dk. 62 x), Süleyman Özdamar xx, Emirhan Subaş xx, Emre Kaplan xx, Halil İbrahim Sevinç xx, Burak Çolak xx, Celal Dumanlı xxx, Süleyman Güneş xx (Adem Metin dk. 82 ?), Cenk Şen xx (Enes dk. 62 x), Murat Elkatmış xx (Ferit dk. 30 x (Batuhan dk. 62 x)
Goller: Yiğitcan (dk. 14), Cengizhan (dk. 19 pen., 89), Kadir Bekmezci (dk. 22) (Elazığspor), Murat (dk. 26), Celal (dk. 48, 84) (Bodrumspor)
Sarı Kartlar: Eren, Cengizhan, Muhammed Düzgüner, Selim Enes (Elazığspor), Halil İbrahim, Burak (Bodrumspor)
Kırmızı Kart: Görkem (dk. 88) (Elazığspor) - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
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