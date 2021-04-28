2. Lig: Elazığspor: 7 Mamak FK: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında TY Elazığspor , sahasında Mamak FK'yı 7-1 mağlup etti.

İtalyan ekibi Roma, yasakları çiğneyip tesise gelen binlerce taraftarının yaptığı uğurlamayı paylaşarak ülkeyi karıştırdı

Filiz'i döverek ölümüne neden olmaktan yargılanan eşine beraat

Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi

Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var