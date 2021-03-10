2. Lig: Ergene Velimeşespor: 0 Kocaelispor: 3

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta maçında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Ergene Velimeşespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Volkan Okur, Furaz Bülgen ve Rıdvan Çevik hakem üçlüsü görev aldı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını arttıran konuk ekip 60. dakikada Batuhan Yayıkçı, 88. dakikada Bahattin Köse ve 90+5. dakikada Murat Akpınar'ın kaydettiği gollerle maçtan 3-0 galip ayrılarak hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.

Bu skorla Ergene Velimeşespor 21 puanla 19 takımlı grubun 15. sırasında kalırken, Kocaelispor ise puanını 46'ya yükselterek 4. sıradaki yerini korudu.

Kocaelispor ligde gelecek hafta Ankara Demirspor'u sahasında konuk edecek. Ergene Velimeşespor ise deplasmanda Afyonspor ile karşı karşıya gelecek. - TEKİRDAĞ