2. Lig: Gümüşhanespor: 2 Hacettepespor: 1

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, konuk ettiği Hacettespor'u 2-1 mağlup etti.

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