Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK ile Ankara Demirspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip Hekimoğlu Trabzon FK 2-0 kazandı.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Semih Kurt xx,Turgut Evran xx, Murat Taşçıkar xx
Hekimoğlu Trabzon FK: Abdülaziz Demircan xxx, Uğur Arslan Kuru xx, Onur xx, Yasin Palaz xx, Bahadır Erol xx, Samet Yalçın x (Oğuz dk. 46 x), Caner Aktaş xx (Miraç dk. 90+2 ?), Serkan Odabaşoğlu x (Bahadır Taşdelen dk. 87 ?), Eray x, Burhan Eşer x, Batuhan Karadeniz xx (Berkay dk. 72 x)
Ankara Demirspor: Bahadır Güngördü xx, Hüseyin Güngör x, Kamil İçer x, Ahmet Devret x, Taner Koç x (Hasan dk. 76 x), Mustafa Kayabaşı x, Süleyman x, Serdar x, Hakan Turan x, Ahmet Sivri x, Okan x
Goller: Batuhan Karadeniz (dk. 47 pen.), Berkay (dk. 90+4) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı Kartlar: Uğur Aslan Kuru, Samet Yalçın, Serkan Odabaşoğlu, Abdulaziz Demircan (Hekimoğlu Trabzon FK), Taner Koç, Hüseyin Güngör, Kamil İçer, Mustafa Kayabaşı (Ankara Demirspor) - TRABZON
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 Ankara Demirspor: 0 - Son Dakika Spor