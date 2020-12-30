2. Lig: İnegölspor: 1 Uşakspor: 1

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor, ağırladığı Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: İnegöl
Hakemler: Batuhan Bayar xx, Harun Pekyürek xx, Şafak Nalbatoğlu xx
İnegölspor: Gökhan Siverek xx, Gökhan Kurumuş xx, Fatih Üge xx (Abdulkadir Kuzey dk. 77 x), Emir Özsoy x (Metin Yüksel dk. 46 xx), Selimcan Temel xx, Erdem Seçgin xx (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 77 x), Caner Solmaz, Oğuz Çetinkaya (Yunus Emre Duyan dk. 86 ?), Bilal Yıldırım, Ali Aydemir, Denis Taşkesen
Uşakspor: Ersin Aydın xx, Türker Toptaş xx, Selim Dilli x (Resul Türkkalesi dk. 46 x), Mehmet Gürkan Öztürk xx, Mehmet Bektaş xx (Alpay Koldaş dk. 81 ?), Samet Cantürk xx, Kadir Ari xx, Seçkin Getbay xx, Ali Kılıç xx (İbrahim Şirin dk. 81 ?), İsmet Benli xx, Berat Çetinkaya xx
Goller: Fatih Üge (dk. 50) (İnegölspor) Seçkin Getbay (dk. 61) (Uşakspor)
Sarı Kartlar: Emir Özsoy, Selimcan Temel (İnegölspor), Samet Cantürk, Mehmet Bektaş, İsmet Benli (Uşakspor) - BURSA
Kaynak: İHA
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