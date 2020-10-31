2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında Etimesgut Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Deniz Kükrek xx, Adem Şahan xx, Mahmut Gülle
Kardemir Karabükspor: Ferhat xx, Arda xx, Sezer Gündüz x, Emre Eser x, Ömer Yaylacı x, Nazmican x, Cihan x (Doğukan dk. 78 x) Yasin Tabak xx (Ömer Yılmaz dk. 74 x), Ömer Çelik x (Ahmet Enes dk. 82 x), Tuğrul Yavaşçı xx, Berk Kervankıran x
Etimesgut Belediyespor: Ozan xx, Hüseyin xx, Eyüpcan xx, Recep xx, Mehmet xx, İbrahim xx, Şahin xx (Alim dk. 79 x), Batuhan xx, Halil xx (Berat dk. 90 ?), Erdi xx (Yasin Arslan dk. 60 x), Yusuf xx (Ahmet Sun dk. 90 ?)
Gol :
Kırmızı kart: Hüseyin Öztürk (dk. 56) (Etimesgut Belediye)
Sarı kartlar: Nazmican (Karabükspor), Şahin, Recep, Berat (Etimesgut Belediyespor) - KARABÜK
- Kaynak: İHA
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