2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Vanspor: 2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor , ligin 14. haftasında sahasında konuk ettiği Vanspor'a 2-0 mağlup oldu.

Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı

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