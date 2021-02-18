2. Lig Kırmızı Grup: Elazığspor: 1 Etimesgut Belediyespor: 4

Goller: İzzet (dk. 84) (Elazığspor), Ömer Faruk (dk. 3 ve dk. 29), Alim (dk. 37 ve dk. 45) (Etimesgut Belediyespor)

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı