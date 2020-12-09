2. Lig: Manisa FK: 1 Uşakspor: 1

İstediği hastaneye gitmediği için 112 personelini darbetmişlerdi! Ankara Valiliği'nden açıklama var

Bakan, 50 milyon doz sipariş verdiğimiz Çin aşısıyla ilgili dikkat çeken detayı paylaştı: Beğenmezsek beş kuruş bile ödemeyeceğiz

Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur