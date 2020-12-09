2. Lig: Manisa FK: 1 Uşakspor: 1 - Son Dakika

2. Lig: Manisa FK: 1 Uşakspor: 1

09.12.2020 16:15
2. Lig: Manisa FK: 1 Uşakspor: 1, System.String[]

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta mücadelesinde Manisa FK, evinde ağırladığı Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta mücadelesinde Manisa FK, evinde ağırladığı Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Can Cengiz xx, Fatih Karatağ xx, Ferhat Çalar xx

Manisa FK: Ömer xx, Mehmet Yılmaz xx, Erhan xx, Ahmet xx, Recep xx, Sertaç xxx, Mustafa xx (Çağrı dk. 79 x), Nizamettin xx, Hakan ? (Mehmet Güven dk. 16 xx), Zahit x (Volkan dk. 87 ?), Serdar x (Tayyib dk. 79 x)

Uşakspor: Hüseyin xx, Resul xx, İsmet xx, Alpay xx, Samet x (Berkay dk. 46 xx), Levent xx, Seçkin xxx, Selim x (Mehmet Bektaş dk. 75 xx), Kadir xx, Serhat xx, Mehmet Gürkan xx

Goller: Sertaç (dk. 2) (Manisa FK), Seçkin (dk. 90+5) (Uşakspor)

Sarı kartlar: Mehmet Yılmaz, Hakan Barış (Manisa FK), Resul (Uşakspor) - MANİSA

2. Lig: Manisa FK: 1 Uşakspor: 1
2. Lig: Manisa FK: 1 Uşakspor: 1
2. Lig: Manisa FK: 1 Uşakspor: 1
2. Lig: Manisa FK: 1 Uşakspor: 1
2. Lig: Manisa FK: 1 Uşakspor: 1

Mehmet Yılmaz, Uşakspor, Manisa, Fatih, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2. Lig: Manisa FK: 1 Uşakspor: 1 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İstediği hastaneye gitmediği için 112 personelini darbetmişlerdi! Ankara Valiliği'nden açıklama var Tüba'yı öldürüp 2 gün başında bekleyen katil: Başkasıyla ilişkisini hazmedemedim ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Bakan, 50 milyon doz sipariş verdiğimiz Çin aşısıyla ilgili dikkat çeken detayı paylaştı: Beğenmezsek beş kuruş bile ödemeyeceğiz Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur
Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu         
16:20
Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim         
15:42
Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı         
15:30
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
"Utanmıyor musun para istemeye, git çalış" dediği dilenci, talihsiz adamın sonu oldu         
15:05
Dolandırıcılar Dolandırıcılar "Aşı Randevu Sistemi" mesajı ile vatandaşların kimlik bilgilerini çaldı         
14:55
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu         
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir         
13:16
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti         
12:17
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı         
19:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 16:21:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2. Lig: Manisa FK: 1 Uşakspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei