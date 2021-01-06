2. Lig: Sakaryaspor: 1 GMG Kastamonuspor: 2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında ağırladığı GMG Kastamonuspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Selim Özen xx, Emre Doğu xx, Mehmet Sıraç Akpınar xx
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Yasin Arslan xx, Devrim Taşkaya xx (Alpay Koçaklı dk. 25 xx), Burak Öksüz xx (Caner Koca dk. 50 xx), Hakan Aslantaş xx (Oğuzhan Kayar dk. 69 xx), Nuri Fatih Aydın (Ali Özgün dk. 69 xx), Azad Filiz xx, Çağrı Ortakaya xx, Abdülaziz Solmaz xx, Berk İsmail Ünsal xx
GMG Kastamonuspor: Atakan Akyol xx, Recep Yılmaz xx, Hakkı Can Aksu xx, Eren Evin xx (Sefa Gebeşoğlu dk. 63 xx), Sümer Odabaş xx (Ömer Faruk Yücel dk. 90 ?), Oğuzhan Doğan xx, Metincan Cici xx, Mert Arabacı xx, Faruk Öcal xx, Özgür Yılmaz xx, Hakan Olkan xx
Goller: Oğuzhan Doğan (dk. 67), Metincan Cici (dk. 83) (Kastamonuspor), Berk İsmail Ünsal (dk. 90+2) (Sakaryaspor)
Kırmızı Kart: Alpay Koçaklı (dk. 90) (Sakaryaspor) - SAKARYA
Kaynak: İHA
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