2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Bodrumspor: 3

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında karşılaştığı Bodrumspor'a 3-0 mağlup oldu.

Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu