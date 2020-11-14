2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 0-0 beraber kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Emrah Akkaya xx, Mücahid Adem Çelebi xx
Sivas Belediyespor: Yunus Emre Kırdal xxx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Muhsin Polat x, Ali Say xx (Volkan Eğri dk. 80 x), Mustafa Aydın xx, Ozan Kılıçoğlu xxx (Muhammet Gundak dk. 87 ?), Emre Şahin xx, Hüseyin Tokmak xx, Abdullah Halman x (Uğur Mustafa Türk dk. 57 x), Mehmet Fatih Ayık x, Şevki Çınar xx
Etimesgut Belediyespor: Özkan Karabulut xx, Hüseyin Öztürk xx, Eyüpcan Delibalta xxx, Çağlayan Menderes x, Mikail Koçak xx (Recep Metin dk. 80 ?), İbrahim Alan xx (Yusuf Yıldırım dk. 80 ?), Şahin Fıstıkcı xxx, Alim Hardak xx, Alaettin Batuhan Tur xx, Halil Göçer x, Yasin Görkem Arslan xx (Berat Tosun dk. 90 ?)
Sarı kartlar: Hüseyin Tokmak, Ozan Kılıçoğlu, Mehmet Fatih Ayık (Sivas Belediyespor), Hüseyin Öztürk, Berat Tosun (Etimesgut Belediyespor) - SİVAS
- Kaynak: İHA
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