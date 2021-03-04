2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Sakaryaspor: 2 - Son Dakika

2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Sakaryaspor: 2

04.03.2021 17:01
2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Sakaryaspor: 2, System.String[]

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Mustafa Hakan Belder xx, Kadir Kantekin xx, Osman Baruk xx

Sivas Belediyespor: Ahmet Doğan xx, Uğur Bulut xx, Muhsin Polat xx, Mustafa Aydın xx, Burak Aydın xx (Murat Akgül dk. 67 x), Furkan Sağman xxx (Abdullah Halman dk. 86 ?), Volkan Eğri xx (Barış Can Öztürk dk. 56 x), Pekin Köşnek xx, Hurşit Taşçı xxx, Şevki Çınar xx (İlhami Siraçhan Nas dk. 86 ?), Fatih Çolak xx

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Abdulaziz Solmaz xx (Devrim Taşkaya dk. 83 x), Nuri Fatih Aydın xx, Muhammet Reis xxx, Ali Özgün xx (Berk İsmail Ünsal dk. 71 x), Hakan Aslantaş xx, Azad Filiz xx, Burak Öksüz xx, Çağrı Ortakaya xxx (Mehmet Boztepe dk. 71 x), Berkay Can Demirmencioğlu x

Goller: Furkan Sağman (dk. 3), Hurşit Taşçı (dk. 42) (Sivas Belediyespor), Uğur Bulut (dk. 34 k.k.), Çağrı Ortakaya (dk. 45) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Burak Aydın, Muhsin Polat, Hurşit Taşçı, Abdullah Halman (Sivas Belediyespor), Çağrı Ortakaya, Muhammet Reis, Berkay Değirmencioğlu (Sakaryaspor) - SİVAS

2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Sakaryaspor: 2
2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Sakaryaspor: 2
2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Sakaryaspor: 2
2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Sakaryaspor: 2
2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Sakaryaspor: 2
2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Sakaryaspor: 2

Sakaryaspor, Burak Aydın, Aydın, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Sakaryaspor: 2 - Son Dakika Spor


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