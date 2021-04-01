2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor ile 1-1 berabere kaldı.

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