Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot, Muratcan Ilgaz, Serkan ÖksüzVANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Bekir Demircan xx - Abdulkadir Özdemir xxx, Utku Şen xx (Dk. 74 Cem Özdemir x), Sedat Cengiz xxx, Üzeyir Ergün xxx, Sefa Küpeli xx (Dk. 62 Zafer Şensoy xx), Rüştü Hanlı xxx, Burhan Arman xx, Oktay Aydın xx (Dk. 82 Yaser Yıldız x), Barış Gök xx, Yakup Demir xxxTETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Okan Aytekin x - Onur Alsu xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Cihan Canpolat x (Dk. 46 Muhammed Umut Akbulut x), Eren Çinkılınç x (Dk. 33 Fırat Ergün x) (Dk. 86 Hasan Ekici x), Salih Polatdemir x, Ömer Yıldız x, Hebat Alan x, Tufan Kelleci x, Yiğitcan Erdoğan x, Yusuf Ensar Poyrazlı xGOLLER: Dk. 29 (P) Sedat Cengiz, Dk. 87 Yakup Demir (Vanspor FK) - Dk. 80 Ömer Faruk Aydemir (Tetiş Yapı Elazığspor)
SARI KARTLAR: Barış Gök, Abdulkadir Özdemir, Sefa Küpeli, Rüştü Hanlı, Oktay Aydın (Vanspor FK) - Fırat Ergün, Ömer Yıldız (Tetiş Yapı Elazığspor)
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, ligin 11'inci haftasında evinde konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığsporu 2-1 mağlup ederek grubunda 3'üncü sıraya yerleşti.
- Kaynak: DHA
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