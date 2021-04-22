2. Lig: Vanspor Futbol Kulübü: 1 Etimesgut Belediyespor: 0

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 35. haftasında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Barcelona Başkanı Laporta: Avrupa Süper Ligi zorunluluk ve proje devam ediyor

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