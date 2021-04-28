Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un 36. hafta mücadelesinde Yeni Çorumspor, sahasında Zonguldak Kömürspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xx, Yavuz Bahadır Ordu xx, Buğra Can Semircioğlu xx
Yeni Çorumspor: Erdi xxx, Eren xx, Murat xxx, Salih Zafer xx, Mikail xx (Nafican dk. 62 xx), Muhammed xxx, Kerem xxx (Mete dk. 81?), Cengiz xxx, Ömer xx (Mert dk. 81?), Sinan xxx, Oktay xx (Hüseyin Can dk. 68 x)
Zonguldak: Yüksel Egemen xxx, Emre xxx, Muhammed xx, Hakan xx, İlker xx, Haluk xx, Aykut xxx, Oktay xx (Atalay dk. 66 xx), Enes xx (Tezcan dk. 76 x), Rıdvan xx (Hüseyin dk. 66 x), İhsan Furkan xxx
Goller: Sinan (dk. 33) (Çorum FK)
Sarı Kartlar: Salih Zafer, Muhammed, Eren (Çorum FK), Muhammed, İlker (Zonguldak Kömürspor) - ÇORUM
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › 2. Lig: Yeni Çorumspor: 1 Zonguldak Kömürspor: 0 - Son Dakika Spor