2. Lig: Yeni Çorumspor: 1 Zonguldak Kömürspor: 0

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un 36. hafta mücadelesinde Yeni Çorumspor , sahasında Zonguldak Kömürspor'u 1-0 mağlup etti.

Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var