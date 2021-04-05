2. Ligin En Genç Teknik Adamı Erhan Kuşkapan Oldu - Son Dakika

2. Ligin En Genç Teknik Adamı Erhan Kuşkapan Oldu
05.04.2021 10:49
2.lig Kırmızı Grup Ekiplerinden Mamak Fk nde Teknik direktörlük görevine Erhan Kuşkapan getirildi. 8 Haziran 1988 doğumlu Erhan Kuşkapan 32 yaşında 2.ligde teknik direktörlük görevine getirilerek 2.ligin en genç Teknik Adamı oldu. Bu yaşta bu deneyime sahip olarak Gelecekte daha üst liglerde adını sıkça duyuracağa benziyor.
Erhan Kuşkapan yaptığı açıklamada :
Şuan an düşme potasında olduklarını belirterek. İşlerinin zor olduğunu ancak oyuncu grubuna güvendiğini artık bu kötü gidişe tepki verip çıkışa çekeceklerine inandığını o yüzden bu zor günlerde bu zor görevi üstlendiğini belirtti.
Aynı zamanda Ampute Futbol A Milli Takımının da Kaleci Antrenörü olarak görev yapan Kuşkapan. Mamak FK da hem de Kaleci olarak maçlarda görev alıyor.
Gazi üniversitesei BESYO mezunu olan Uefa A lisansına sahip olan oyuncu antrenör ayrıca Ampute Futbolda Kalecilik adında bir kitap yazdı. Yazarlık, teknik adamlık ve antrenörlük görevi ile spor dünyasından sıkca söz ettireceğe benziyor.
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