2. Ligin En Genç Teknik Adamı Erhan Kuşkapan Oldu - Son Dakika

Erhan Kuşkapan yaptığı açıklamada :

Şuan an düşme potasında olduklarını belirterek. İşlerinin zor olduğunu ancak oyuncu grubuna güvendiğini artık bu kötü gidişe tepki verip çıkışa çekeceklerine inandığını o yüzden bu zor günlerde bu zor görevi üstlendiğini belirtti.

Aynı zamanda Ampute Futbol A Milli Takımının da Kaleci Antrenörü olarak görev yapan Kuşkapan. Mamak FK da hem de Kaleci olarak maçlarda görev alıyor.

Gazi üniversitesei BESYO mezunu olan Uefa A lisansına sahip olan oyuncu antrenör ayrıca Ampute Futbolda Kalecilik adında bir kitap yazdı. Yazarlık, teknik adamlık ve antrenörlük görevi ile spor dünyasından sıkca söz ettireceğe benziyor.