2 liseli kız grubu parkta tekme, tokat ve ekmek bıçağıyla kavga etti - Son Dakika

Konyaaltı ilçesine bağlı Uncalı semtinde 2 farklı lisede okuyan kız öğrenciler, bir parkta önce tartıştı, sonra ise tekme- tokat kavga etti. Kız öğrencilerden birinin elindeki ekmek bıçağı, paniğe neden oldu.

O ANLARI KAYDA ALDILAR

Görüntüyü çeken bir erkek öğrenci "Uncalı'da kavga var" diye bağırırken, başka bir öğrenci ise "Elinde Enis bıçak var. Bıçak, bıçak" diye çığlık atarak, erkek öğrencileri uyardı. Araya giren erkek öğrenci, kızın elindeki ekmek bıçağını güçlükle aldı.

"POLİSİ ARA, PARMAK İZİ ALSINLAR"

Görüntüyü çeken erkek öğrencinin, "Bıçağı verme abi polisi ara parmak izi alsınlar" sözleri, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Ekmek bıçağını almaya çalışan öğrenci ise elinden hafif şekilde yaralandı.