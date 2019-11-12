Son Dakika Haberleri: "2 maçı kazanarak başlamak istiyoruz"
Son Dakika Güncel '2 maçı kazanarak başlamak istiyoruz' - Son Dakika

"2 maçı kazanarak başlamak istiyoruz"

6 saat önce

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Sırbistan ve Litvanya ile oynayacağı maçlar öncesinde düzenlenen medya gününde konuşan Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, 2 maçı da kazanmak istediklerini söyledi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Sırbistan ve Litvanya ile oynayacağı maçlar öncesinde düzenlenen medya gününde konuşan Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, 2 maçı da kazanmak istediklerini söyledi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda Sırbistan, 17 Kasım Pazar günü de Mersin'de Litvanya ile oynayacağı maçlar öncesinde medya günü düzenlendi. Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım millilerin 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için toplandığını ifade ederek, "Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk var grubumuzda. Dün ilk idmanımızı yaptık, yarın Belgrad'a gideceğiz. 14 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Sırbistan'la oynadıktan sonra 17 Kasım Pazar günü Mersin'de Litvanya ile karşılaşacağız. 9 grup var ve grup liderleri direkt katılıyor. Gruplarda en iyi ikinci olan 5 takım da katılacak ve 14 takıma tamamlanacak. Sırbistan maçı bizim için çok önemli. Mersin'deki basketbolseverleri maça davet ediyoruz. Bizim açımızdan çok önemli onların destekleri. İki maçı da kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"SAHAYA KARAKTERİMİZİ YANSITMALIYIZ"

Gruptaki ekiplerden Sırbistan'ın iyi bir takım olduğunu söyleyen Haluk Yıldırım, "Sırbistan, kadın basketbolunda her zaman yukarıyı hedefleyen bir ekip. Son Avrupa Şampiyonası'nda 3. olup madalya aldılar. Litvanya'nın şu ana kadar turnuvalarda büyük bir başarısı yok ama altyapılarda önemli başarılara imza attılar. Her maç zor. Pazartesi toplanıyorsunuz ve perşembe maça çıkıyorsunuz. Bu durum herkes için geçerli ama önemli olan karakterimizi sahaya yansıtmamız. Bunu yaparsak bizim için her şey daha kolay olur" ifadelerini kullandı.

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan/İHA)

Sırbistan Karadağ, Litvanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Takımımız, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı!
Sterling, Joe Gomez ile kavgasını milli takıma taşıdı, maçta oynamayacak Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor 34 hamile çocuk davasında doktor "Adnan Hoca"cı çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 18:42:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "2 maçı kazanarak başlamak istiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]