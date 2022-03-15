Son Dakika | 2 MADENİ PARA YUTAN MURAT BEBEK, HASTANELİK OLDU - Son Dakika
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Son Dakika | 2 MADENİ PARA YUTAN MURAT BEBEK, HASTANELİK OLDU

15.03.2022 12:25
Son Dakika | 2 MADENİ PARA YUTAN MURAT BEBEK, HASTANELİK OLDU

Son dakika haberler... BURSA'da Murat Yolcu (2), evde yerde bulduğu 2 madeni parayı yuttu.

BURSA'da Murat Yolcu (2), evde yerde bulduğu 2 madeni parayı yuttu. Paralardan biri midesinde, diğeri yemek borusunda kalan bebek, hastaneye kaldırıldı. Paraların dışkı yoluyla çıkmaması halinde bebek, operasyona alınacak.

Olay, İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Aktan Sokak'taki evde meydana geldi. Oturma odasında oyun oynayan Murat bebek, yerde bulduğu 50 kuruşluk 2 madeni parayı ağzına attı. Deniz Yolcu, son anda fark ederek, çocuğunun ağzından paraları çıkarmaya çalıştı ancak yuttuğunu anladı. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Murat bebeği ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan kontrolde paralardan birinin bebeğin midesinde, diğerinin ise yemek borusunda kaldığı tespit edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Murat bebekten paraların dışkı yoluyla çıkması beklenecek. Paraların çıkmaması halinde bebek, operasyona alınacak.

Son Dakika | 2 MADENİ PARA YUTAN MURAT BEBEK, HASTANELİK OLDU
Son Dakika | 2 MADENİ PARA YUTAN MURAT BEBEK, HASTANELİK OLDU
Son Dakika | 2 MADENİ PARA YUTAN MURAT BEBEK, HASTANELİK OLDU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 2 MADENİ PARA YUTAN MURAT BEBEK, HASTANELİK OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | 2 MADENİ PARA YUTAN MURAT BEBEK, HASTANELİK OLDU - Son Dakika
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