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2 mahallede 20'den fazla kedinin zehirlenerek öldürülmesi mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika

2 mahallede 20'den fazla kedinin zehirlenerek öldürülmesi mahalleyi ayağa kaldırdı

30.10.2021 15:34

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 farklı mahallede 20'den fazla kedi, ölü olarak bulundu. Kedilerin zehirlenerek öldürüldüğünü öne süren mahalleli duruma isyan etti.

Kumköy Mahallesi İrmene mevkisinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tarım ilacı ile zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen 6 sahipli kedi, mahalle sakinlerince evlerinin yakınında bulundu. İhbar üzerine, Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri ve belediyenin hayvan ambulansı Petbulans bölgeye geldi. Zehirlediği iddia edilen bitkin haldeki bir kedi yapılan müdahaleyle kurtarılırken, 6 kedinin ise halen kayıp olduğu öğrenildi.

DİĞER MAHALLEDE DE 15 KEDİ ÖLDÜ

Kumköy Mahallesi'nin yanı sıra Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir site içerisinde de vatandaşlar tarafından beslenen kedilerin bazıları bitkin, bazıları da ölü halde bulundu. Bitkin kedileri veterinere götüren site sakinleri, kedileri hayatta tutmaya çalıştı. Tedavi altına alınan kediler de bir süre sonra tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak öldü. Sitede 2 gün içerisinde 15 kedinin öldüğü belirtilirken, bu kedilerin de tarım ilacı ile zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

"GÜÇLÜ BİR İLAÇLA ZEHİRLENDİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR"

Site sakini Elif Yılmaz, "Benim evimin önünde sadece 6 kedi öldü. Sitenin diğer bloklarında da ölen kediler var. Bitkin haldeki kediler de veterinere götürüldü ama kurtarılamadı. Güçlü bir ilaçla zehirlendikleri düşünülüyor. Kimin yaptığı bilinmiyor. Toplamda 15 kedi öldü, birçoğu sahipli kedi" diye konuştu.

Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri zehirleme olayları ile ilgili tutanak tuttu.

Bodrum'da 2 mahallede 20'den fazla kedi zehirlenerek öldürüldü
2 mahallede 20'den fazla kedinin zehirlenerek öldürülmesi mahalleyi ayağa kaldırdı

Kumköy, Bodrum, Tarım, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 mahallede 20'den fazla kedinin zehirlenerek öldürülmesi mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika


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