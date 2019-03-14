Son Dakika Haberleri: 2 Makinist Gözaltına Alındı

2 Makinist Gözaltına Alındı

1 saat önce

Ankara Sincan'da raydan çıkarak yan yatan akaryakıt treninin raylara geri oturtulması ve mevcut akaryakıtın tahliye edilmesi işlemine başlandı.

2 Makinist Gözaltına Alındı, System.String[]
Ankara Sincan'da raydan çıkarak yan yatan akaryakıt treninin raylara geri oturtulması ve mevcut akaryakıtın tahliye edilmesi işlemine başlandı. Tren kazası sonrasında 2 makinistin gözaltına alındığı öğrenildi. Kocaeli'den Kırıkkale'ye giden akaryakıt treni, Ankara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkmış, kazada ölen ya da yaralanan olmamıştı. Yük trenindeki akaryakıtın tehlike arz etmesi nedeniyle tahliye işlemine başlandı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte TCDD'ye ait ekipler çalışmaları hızlandırdı. Ekipler, kazada hasar almayan akaryakıt yüklü tankerleri bölgeden uzaklaştırdı. Tankerlerdeki akaryakıtın tahliyesi için kaza yerine yeni tankerler sevk edildi. Öte yandan, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve Başkentray banliyö seferleri ise devam etti. AFAD ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen 2 makinistin sorgularının ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

(İrfan Çalışkan - Fatih Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

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