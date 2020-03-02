2 Mart 2020 tarihinde saat 07.26'da Muğla ili Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan'a göçmek üzere... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 2 Mart 2020 tarihinde saat 07.26'da Muğla ili Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan'a göçmek üzere... - Son Dakika

2 Mart 2020 tarihinde saat 07.26'da Muğla ili Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan'a göçmek üzere...

6 saat önce

2 Mart 2020 tarihinde saat 07.26'da Muğla ili Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan'a göçmek üzere intikal halinde olan düzensiz göçmenlere ait lastik bota Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından batırmaya yönelik tehlikeli manevralar yapıldığı, müteakiben ateş açıldığı ve açevala...

2 Mart 2020 tarihinde saat 07.26'da Muğla ili Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan'a göçmek üzere..., System.String[]

2 Mart 2020 tarihinde saat 07.26'da Muğla ili Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan'a göçmek üzere intikal halinde olan düzensiz göçmenlere ait lastik bota Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından batırmaya yönelik tehlikeli manevralar yapıldığı, müteakiben ateş açıldığı ve açevala gönderiyle (manevra için kullanılan uzun sopalar) lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlere vurulduğu tespit edildi. Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından denizde zor durumda bırakılan göçmenler Türk Salih Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. - ANKARA

Yunanistan, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:08 Kaynak: İHA
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