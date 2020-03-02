2 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 2 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

2 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

ŞEHİTLERİMİZ, YEŞİL ZEMİNDE DE UNUTULMADITaraftarlardan birlik ve beraberlik çağrısıSivasspor'dan anlamlı sevinçKonya'da isimler anons edildiAntalyaspor – Fenerbahçe maçının gelirleri vakfa bağışlandıTerim ve Hamzaoğlu'ndan birlik mesajıIsınmaya özel tişörtlerle çıkıldıEskişehirspor...

2 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

ŞEHİTLERİMİZ, YEŞİL ZEMİNDE DE UNUTULMADI

Taraftarlardan birlik ve beraberlik çağrısı

Sivasspor'dan anlamlı sevinç

Konya'da isimler anons edildi

AntalyasporFenerbahçe maçının gelirleri vakfa bağışlandı

Terim ve Hamzaoğlu'ndan birlik mesajı

Isınmaya özel tişörtlerle çıkıldı

Eskişehirspor taraftarından duygulandıran marş

Çorum'daki amatör küme maçında üniformayla sahaya çıktılar

SÜPER LİG

20.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK

20.00 HES Kablo Kayserispor - Göztepe

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılarda MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başlayacak

FENERBAHÇE

16: 30 Sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için Trabzon'a gidecek

18: 00 Sarı-lacivertlilerin Trabzon'a varışı

GALATASARAY

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Keçiörengücü

19.00 Giresunspor - Boluspor

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

19.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Galatasaray HDI Sigorta


Fenerbahçe, Sivasspor, Çorum, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:21 Kaynak: DHA
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