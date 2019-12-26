"2. Medipol İK Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel '2. Medipol İK Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika

"2. Medipol İK Ödülleri" sahiplerini buldu

6 saat önce

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen "2. Medipol İK Ödülleri" törenle verildi.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen "2. Medipol İK Ödülleri" törenle verildi.

Kavacık'taki Güney Kampüste, üniversitenin İnsan Kaynakları Kulübü tarafından düzenlenen törende, farklı sektörlerden çok sayıda firma ve kişi ödüle layık görüldü.

Törenin açılış konuşmalarını, İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mehmet Babacan ile İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pelin Vardarlıer gerçekleştirdi.

Konuşmasında Türkiye'nin kalkınma hikayesinde vizyoner bir bakış ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Babacan, eğitim kalitelerini uluslararası standartlarda kanıtlamak için akreditasyon süreçlerini başarıyla devam ettiklerini ifade etti.

Vardarlıer de uzun süredir hazırlandıkları törenin kendileri için gurur verici olduğunu kaydetti.

Törende Türk Müziği Ana Sanat Dalı öğrencileri de müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Programda iki ayrı kategoride 35 ödül sahiplerini buldu.

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, sunucu Müge Anlı, oyuncu Taner Ölmez, müzisyen Ceylan Ertem gibi isimlerin de ödüle layık görüldüğü törene kültür, sanat, spor, medya ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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