'2. Medipol İK Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel '2. Medipol İK Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika

'2. Medipol İK Ödülleri' sahiplerini buldu

6 saat önce

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen '2. Medipol İK Ödülleri' sahiplerini buldu.

'2. Medipol İK Ödülleri' sahiplerini buldu, System.String[]

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen '2. Medipol İK Ödülleri' sahiplerini buldu. Müzisyenler Ceylan Ertem, Irmak Arıcı ve Ufuk Beydemir'in de aralarında olduğu ünlülerin katıldığı törende medya, sanat ve iş dünyasından pek çok isim ödüle layık görüldü.


İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Kulübü tarafından düzenlenen '2. Medipol İK Ödülleri' sahiplerini buldu. 2019 yılının başarılı isimlerinin ödüllendirildiği törende farklı sektörlerden çok sayıda firma ve kişi ödüle layık görüldü. Gerçekleştirilen törenin açış konuşmalarını İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mehmet Babacan ile İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pelin Vardarlıer gerçekleştirdi.


Konuşmasında Türkiye'nin kalkınma hikayesinde vizyoner bir bakış ortaya koymaya çalıştıklarını kaydeden Babacan, eğitim kalitelerini uluslararası standartlarda kanıtlamak için akreditasyon süreçlerini başarıyla devam ettiklerini söyledi.


Vardarlıer ise uzun süredir hazırlandıkları törenin kendileri için gurur verici olduğunu kaydetti.


İki ayrı kategoride 35 ödül verildi


İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 'Medipol İK Ödülleri' İşletme Ödülleri ve Özel Ödül olmak üzere iki ayrı kategoride verildi.


'Medipol İK Ödüllerini' kazananlar şöyle sıralandı:


Yılın İnovasyon Hızlandırma Kurumu: Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi


Yılın En Çok Çalışılmak İstenen Kurumu: Koç Grubu


Yılın En Çok Stajyer Alımı Yapan Kurumu: Yapı Kredi Bankası


Yılın En Çok Yeni Mezun Çalıştıran Kurumu: Turkuvaz Medya


Yılın Çalışana Değer Veren Kurumu: Yemeksepeti


Yılın En Çok Çalışan Gelişimini Destekleyen Kurumu: QNB Finansbank


Yılın Sosyal Medyayı En Faydalı Kullanan Kurumu: Trendyol


Yılın En Çok İlan Yayınlayan Kurumu: Watsons


Yılın En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması: ING Bank


Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: Akbank Şehrin İyi Hali


Yılın En Yeşil İnsan Kaynakları (Çevre Dostu) Kurumu: Yves Rocher


Kadınları İş Hayatında Destekleyen Kurum: LC Waikiki


Başvuru Sonrası Adaya En Hızlı Dönüş Yapan Kurum: CMC


İşe Alımda Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Kurum: Teknosa


İnsan Kaynaklarında Dijitalleşmede En İyi Kurum: Mental HR


Hayvan Hakları Duyarlılığı En Yüksek Olan Kurum: Migros


Özel Ödül Kategorisi


Özel Jüri Kategorisi Ödül Takdimi: Umutcan Tütüncü (Yılın Just Dance Şampiyonu)


Kariyerinde Engel Tanımayan Profesyonel: Tuğba Erbilen Gültekin


Başarısıyla Fark Oluşturan Sporcu: İbrahim Çolak


İnsan Kaynaklarına En Çok Katkı Yapan Yazar: İdil Türkmenoğlu


Yılın En Beğenilen Gazetecisi: Müge Anlı


Yılın En Beğenilen Haber Spikeri: Ece Üner


Yılın En İyi Girişimcisi: İbrahim Yılmaz


Yılın En Fayda Sağlayan Sosyal Medya Fenomeni: Eylül Öztürk


Yılın En İyi İnsan Kaynakları Blogger'ı: Sinem Işık


Yılın En İyi Dergisi: KLASS Magazin


Yılın En İyi Köşe Yazar: Gülse Birsel


Yılın En Çok İzlenen TV Programı: Temizlik Benim İşim - Kadir Ezildi


Yılın En Çok Dinlenen Sanatçısı: Ufuk Beydemir


Yılın En İyi Ses Getiren Sanatçısı: Irmak Arıcı


Yılın En İyi Müzik Grubu: Manga


Yılın Müzik İnsanı: Ceylan Ertem


Yılın En İyi Oyuncusu: Taner Ölmez


Yılın En İyi Farkındalık Oluşturan Dizisi: M Doktor


Yılın Engel Tanımayan Kurumu: Mutluluğun Adresi - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:36 Kaynak: İHA
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