Son Dakika Haberleri: 2. Mersin Çocuk Nöroloji Kış Sempozyumu düzenlendi
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2. Mersin Çocuk Nöroloji Kış Sempozyumu düzenlendi

7 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği işbirliğiyle '2. Mersin Çocuk Nöroloji Kış Sempozyumu' düzenlendi.

2. Mersin Çocuk Nöroloji Kış Sempozyumu düzenlendi, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği işbirliğiyle '2. Mersin Çocuk Nöroloji Kış Sempozyumu' düzenlendi. İki gün süren sempozyumda, çocuk nörolojisi klinik pratiğinin en önemli konularından biri olan yenidoğandan ergenliğe, genetikten nörobiyolojiye nöbet ve epilepsi teması ele alındı.


2. Mersin Çocuk Nöroloji Kış Sempozyumu, bir otelde gerçekleştirildi. Sempozyumun açılışına Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Aydın ile çeşitli illerden 220 hekim katıldı.


Rektör Çamsarı, açılışta yaptığı konuşmada, Mersin Üniversitesinin 1992 yılında, Tıp Fakültesinin ise 1998 yılında kurulduğunu belirterek, üniversitenin özellikle sağlık alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kısa zamanda 150 yataklı onkoloji hastanesinin hizmete gireceğini ifade eden Çamsarı, üniversite hastanesinde gerek personel sayısı gerekse cihazlarla en iyi şekilde hizmet verildiğini vurguladı. Çamsarı, "Çocuk hekimliğinin ne kadar zor ve meşakkatli bir iş olduğunu, hem bir hekim hem de bir baba olarak çok iyi biliyorum. Bu sempozyumun düzenlenmesinin bizim için büyük bir önemi var. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.


Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın ise "Bizler çocuk hekimi olarak çocukların mutluluğunu ve sağlığını düşünüyoruz. Öğretim üyesi olarak ise eğitici vasfımızla kendi mutluluğumuzun dışında mutlulukları düşünen bir camiaya sahibiz" diye konuştu.


Prof. Dr. Aydın kendilerinden sonra gelen genç kuşağın bu tür toplantı ve çalışmalara büyük bir coşku ve hevesle katılmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.


Sempozyumun bilimsel hedeflerine ulaşması temennisinde bulunan Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çetin Okuyaz da sempozyuma katkı sağlayan kuruluşlara teşekkürlerini ileterek, katılımcılara başarılar diledi.


Sempozyumda, çocuk nörolojisini her yönüyle alan çok sayıda oturum gerçekleştirildi. - MERSİN

Türkiye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:23 Kaynak: İHA
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