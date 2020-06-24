2 metre boyundaki yılanların dansı kamerada - Son Dakika

2 metre boyundaki yılanların dansı kamerada

- 2 metre boyundaki yılanların dansı kamerada Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde boyları 2 metreyi geçen yılanların dansı görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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