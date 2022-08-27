Alınan bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Tunceli kırsalında yürütülen intikalde yüksekten düşen güvenlik korucusu Kürşat A. yaralandı. Yaralı güvenlik korucusu askeri helikoptere alınarak Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Erzincan, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 2 metreden düşerek yaralanan korucu helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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