2 metrelik boruda bol fıstıklı kadayıf - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 metrelik boruda bol fıstıklı kadayıf - Son Dakika

2 metrelik boruda bol fıstıklı kadayıf

6 saat önce

Gastronomi kenti Gaziantep'te bir baklava ve kadayıf ustası, 2 metrelik boruda kadayıf pişirdi.

2 metrelik boruda bol fıstıklı kadayıf, System.String[]

Gastronomi kenti Gaziantep'te bir baklava ve kadayıf ustası, 2 metrelik boruda kadayıf pişirdi. Mangal ateşi ile pişirilen kadayıf, üzerine sarılan Antep fıstığı ezmesiyle damakta unutulmaz lezzet bırakıyor.


Mutfağıyla ünlü Gaziantep'te bir baklava ve kadayıf ustası, geliştirdiği yöntemle boruda mangal üzerinde kadayıf pişiriyor. UNESCO'nun Kreatif Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'te kadayıfın pişirilme yöntemine farklılık getirildi. Kentte hizmet veren Urhanoğlu Közde Künefe Salonu işletmecisi Serdal Urhan, özenle hazırladığı kadayıfı, adeta tel tel 2 metre uzunluğundaki boruya sardı. Boru üzerine sardığı kadayıfı mangalda közde pişiren Urhan, kadayıfı boru üzerinde pişiren ilk usta olduğunu kaydetti. Meşakkatli şekilde hazırlanan boru kadayıfı mangalda yaklaşık 1 saat içerisinde pişiriliyor. Çekilmiş Antep fıstığını şerbetle buluşturup yoğuran Urhan, fıstık ezmesiyle boru kadayıfı sarıp eşsiz bir lezzet ortaya koyuyor.


Boru kadayıfı ilk kendisinin keşfettiğini söyleyen kadayıf ustası Serdal Urhan, "2 aydır bu ürünün denemesini yapıyoruz. Daha önce sosyal medyada paylaştık ve takipçilerimizin yoğun isteği oldu. Ortaya güzel bir ürün çıktı. Kadayıfı yaptıktan sonra da fıstık ezmesine sarıyoruz. Borumuz 2 metre uzunluğunda. Dünyada ve Türkiye'de bir ilk. Kebapta görmüştük, kadayıfta ilk defa biz yaptık. Gelen müşterilerimiz 'boruda kadayıf mı olur?' diyorlar, o kıtırlığı ve lezzeti gördükten sonra fikirleri değişiyor. Yiyenlerden olumlu mesajlar alıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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