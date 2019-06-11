Son Dakika Haberleri: 2 metrelik yılan otomobilin motoruna girdi
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2 metrelik yılan otomobilin motoruna girdi

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

2 metrelik yılan otomobilin motoruna girdi, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Yeni Besni Mahallesi Besni Eğitim Vakfı ilköğretim Okulu yanında park halinde bulunan 02 DH 865 plakalı otomobilin motor bölümüne 2 metre uzunluğunda yılan girdi. Çevredekilerin durumu otomobil sahibine bildirmesi ile otomobil küçük sanayi sitesine götürülerek burada havaya kaldırıldı. Oto tamircileri tarafından yılanın çıkarılamaması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Besni Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yılanı öldürerek otomobilden çıkartmak zorunda kaldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
Adıyaman, İtfaiye, Besni, Güncel
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