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2 metreye ulaşan kar ahırları yıktı - Son Dakika

2 metreye ulaşan kar ahırları yıktı

24.01.2022 12:59

2 metreye ulaşan kar ahırları yıktıSAMSUN Samsun'un Ladik ilçesinde 2 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle birçok ahır yıkıldı.

2 metreye ulaşan kar ahırları yıktı

SAMSUN Samsun'un Ladik ilçesinde 2 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle birçok ahır yıkıldı.

Ladik ilçesinde etkili olan kar yağışı Mazlumoğlu Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan aileyi mağdur etti. 50 metre uzunluğundaki ağıllarında 15 büyükbaş besleyen ailenin ağılı çatısındaki kar kütlesine dayanamayarak çöktü. Belli bir bölümü zorlukla ayakta durabilen ağılın içerisinden büyükbaş hayvanları güçlükle kurtarabilen aile, minibüs, römork, ot biçme makineleri, otlar ve tarım aletlerini ise kurtaramadı. Ahırın çökmeyen taraflarının da yıkılmak üzere olduğunu belirten aile, yetkilerden yardım istedi.

Yardımın gelmemesi halinde ahırdaki minibüs ve değerli eşyaların zarar göreceğini belirten Cevahir Ölmez, "Ladik Mazlumoğlu Mahallesi'ndeyiz. Pazar sabahı başlayan kar, bugün itibariyle 2 metreye kadar ulaştı. 50 metreye 9 metre uzunluğundaki ahırımız zarar gördü. Bizim mahallenin yakınında 4-5 ağırda da yıkılma söz konusu ve bazı köylülerin malları da telef oldu. 15 büyükbaş hayvanımız var. Ahır yıkılmadan hayvanlarımızı kurtarmayı başardık. Yıkılmak üzere olan ahırda minibüs, römork, ot biçme makinaları, otlar ve tarım aletleri duruyor. Yetkilerden çatının biran önce kaldırılmasını ve içerideki malzemelerimizin kurtarılmasını istiyoruz" dedi.

Yetkililerden yardım bekleyen aile, bir an önce ağılda kalan değerli eşyalarını kurtarmak istiyor.

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Samsun, Ladik, Ahır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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